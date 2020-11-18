شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مستفيداً من ضعف الدولار وترقب اللقاحات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل ضعف العملة الأمريكية والتفاؤل بشأن لقاحات واعدة للحماية من فيروس كورونا.



يأتي ذلك في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 54 مليون حالة على مستوى العالم، هو ما اضطر بعض الدول من بينها بريطانيا وفرنسا لإعلان عودة قيود الإغلاق.



وكانت شركة "موديرنا" قد أعلنت أمس أنباء سارة للعالم مشددة على أن فاعلية لقاحها الواعد تتجاوز 94% في الوقاية من فيروس كورونا.



وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بأن رئيس الحكومة وضع قيد العزل الصحي بعد مخالطته أحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وهذا بعد إصابة "جونسون" بالفيروس في وقت سابق هذا العام وتعافيه منه.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3252، وسجل أعلى سعر عند 1.3273 في حين سجل أقل سعر عند 1.3191.