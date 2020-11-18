شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاحتياطي الاتحادي يجدد مطالبته بضح حزمة مالية ثانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جدد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" مطالبته للكونجرس الأمريكي بضرورة الموافقة على حزمة تحفيز إضافية من أجل دعم الاقتصاد الأكبر في العالم.

وذكر "باول" بأن الكونجرس عليه مساعد الأفراد والشركات والأسر بشكل مباشر لتجاوز تداعيات أزمة كورونا.

وأشار إلى حاجة الاقتصاد الأمريكي لمزيد من الدعم المالي في ظل الجائحة من أجل استمرار تعافي الاقتصاد بشكل أسرع وأكبر.

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