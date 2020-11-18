شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضاً بعد 3 جلسات من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت اسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء للمرة الأولى في أربع جلسات رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



وكشفت بيانات اقتصادية أن مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا ارتفع بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.5%، وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية – عند استثناء الطاقة والغذاء – بنسبة 0.2% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.6%.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه أزمة كورونا حول العالم وتفشي الفيروس بوتيرة سريعة مما اضطر بعض الدول لإعادة فرض قيود إغلاق جديدة.



وتبدد التفاؤل اليوم في الأسواق بعد إعلان شركة "موديرنا" أن فاعلية لقاحها الواعد تتجاوز 94% في الوقاية من فيروس كورونا.



ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.70 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1885.1 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1892.7 دولار وأقل سعر عند 1882.2 دولار.