شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون دولار واردات مصر من أطعمة الحيوانات أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الواردات المصرية من أطعمة الحيوانات ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من محضرات لتغذية الحيوانات نحو 12 مليون و949 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 7 ملايين و575 ألف دولار في شهر أغسطس عام 2019، بزيادة بلغت نحو 5 ملايين و374 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات أطعمة الحيوانات جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الاجمالية نحو مليار و46 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل مليار و32 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 14 مليون و400 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم السلع الاستهلاكية، كلا من الألبان ومنتجاتها بقيمة 63 مليون و326 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 40 مليون و166 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 23 مليون و160 ألف دولار، يليها الواردات المصرية من الشاي وبلغت قيمته 19 مليون و901 ألف دولار، مقابل 15 مليون و578 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة 184 مليون و215 ألف دولار، مقابل 136 مليون و560 ألف دولار، بزيادة بلغت 47 مليون و655 ألف دولار، إلى جانب الواردات من التفاح بقيمة 11 مليون و977 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 15 مليون و166 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 3 ملايين و189 ألف دولار.