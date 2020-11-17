شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج المصانع الأمريكية يرتفع 1% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسارع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في أكتوبر /تشرين الأول رغم أن قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في أرجاء البلاد قد تتسبب في تعطيلات في المصانع وتعرض التعافي للخطر.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء إن إنتاج المصانع زاد 1.0 بالمئة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر سبتمبر/ أيلول لتظهر أن الإنتاج في المصانع ارتفع 0.1 بالمئة بدلا من انخفاض 0.3 بالمئة في التقرير السابق.

وما زال إنتاج المصانع في الولايات المتحدة دون مستواه قبل جائحة كوفيد-19. وجاءت الزيادة في إنتاج المصانع في أكتوبر/ تشرين الأول متوافقة مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويتر آراءهم.

(رويترز)

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