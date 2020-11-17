شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تخفض توقعات النمو 2021 إلى 6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت الحكومة الفرنسية توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2021 بعد أن اضطرت لفرض إجراءات جديدة للعزل العام لاحتواء موجة ثانية لكوفيد-19.

وقال وزير المالية برونو لو مير إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من المتوقع الآن أن ينمو بنسبة 6 بالمئة العام القادم بدلا من ثمانية بالمئة التي كانت متوقعة قبل جولة الإغلاقات الثانية في فرنسا.

وأبلغ لو مير الصحفيين في مؤتمر بالهاتف أنه يتمسك بتوقعات لانكماش قدره 11 بالمئة هذا العام، رغم أن أحدث البيانات تشير إلى أنه ربما لن يكون بذلك السوء.

وقدرت وكالة الإحصاء الرسمية أن الاقتصاد الفرنسي سينكمش ما بين 9 إلى 10 بالمئة هذا العام، تبعا للفترة التي ستستمر فيها أحدث إجراءات العزل العام.

(رويترز)

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