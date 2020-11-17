شكرا لقرائتكم خبر عن لاجارد: اللقاح لن يغير التوقعات الاقتصادية للمركزي الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الثلاثاء إن لقاحا فعالا للوقاية من كوفيد-19 لن يغير بشكل جوهري التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي لأن تلك التوقعات أخذت في الاعتبار بالفعل حلا طبيا.

وأضافت لاجارد أنه في حين أن تطوير لقاح قد يكون أسرع نوعا ما من المتوقع إلا أن الاقتصاد يتلقى أيضا ضربة أكبر من المتوقع من الموجة الثانية للجائحة.

وقالت إن تأثير الموجة الثانية سيستمر في 2021. (رويترز)

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