شكرا لقرائتكم خبر عن «تيسلا» تنضم إلى «ستاندرد آند بورز» ضمن قائمة الـ 10 الكبار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسهم «تيسلا» أكثر من 12.79% في الجلسة التي أعقبت قرار ضم أسهم الشركة الأمريكية أخيراً إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأوسع نطاقاً المعروف ب«إس آند بي 500». وأعلنت مؤشرات «ستاندرد آند بورز» الإثنين أن شركة صناعة السيارات ستُضاف إلى المؤشر القياسي قبل التداول يوم الاثنين 21 ديسمبر/ كانون الأول. واستناداً إلى أسعار إغلاق يوم الاثنين، ستكون«تيسلا» واحدة من أكثر 10 شركات قيمة في المؤشر.

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