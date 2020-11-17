شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي ودبي تتصدران مدن العالم فـي البعد الاقتصـادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تصدرت كل من أبوظبي ودبي مقياس البنية التحتية في البعد الاقتصادي، في تقرير «كيرني» 2020 لتصنيف المدن العالمية. وذلك نتيجة انفتاحهما على القطاع الخاص واستفادتهما من الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الزيادات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وكشف التقرير عن احتدام المنافسة بين كبرى المدن لتبوؤ المكانات المتقدمة في ظل مشهد عالمي متقلب ومُجزأ بشكل متزايد.

وقد تمكنت كل من أبوظبي ودبي من رفع تصنيفها في الاستثمارات الطويلة الأجل في الحوكمة والرفاهية الاقتصادية.

وبحسب مؤشر «النظرة المستقبلية للمدن»، احتلت أبوظبي ودبي المرتبتين الأولى والثانية تباعاً على مستوى المنطقة. عالمياً، وفي قفزة نوعية مدفوعة بالاستثمارات طويلة الأجل في الأداء الاقتصادي والتنويع، جاءت أبوظبي في المركز ال 7 هذا العام، متقدمة على استوكهوم وأمستردام ودبلن، أما دبي فتقدمت كذلك عدة مراكز على نفس المؤشر لتحتل المرتبة أل 18 على مستوى العالم متقدمة على، ملبورن كوبنهاجن وفيينا.

وعلى مؤشر «المدن العالمية» (GCI) حافظت دبي على صدارتها الإقليمية وعلى مركزها أل 27 عالمياً مدفوعة بالانتعاش الكبير في الابتكار والحوكمة القوية المستمرة. أما أبوظبي فجاءت في المركز ال 76 على مستوى العالم.

ويستعرض التقرير في إصداره العاشر كلاً من مؤشر المدن العالمية (GCI) والنظرة المستقبلية للمدن العالمية (GCO) ليقدما معاً تحليلاً شاملاً للقدرة التنافسية الحالية للمدن العالمية وآفاقها المستقبلية.