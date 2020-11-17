شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية دبي» و«أمريكية الشارقة» تطلقان «سفراء التنافسية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نظم مكتب دبي للتنافسية التابع لاقتصادية دبي بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، أمس الثلاثاء، الاجتماع التمهيدي الافتراضي للبرنامج التعليمي التنفيذي دبلوم «سفراء تنافسية دبي»، وذلك بمشاركة أكثر من 30 مؤسسة حكومية، للتعريف بالبرنامج الذي يطرحه مكتب التعليم التنفيذي في كلية إدارة الأعمال في «أمريكية الشارقة» بالشراكة مع مكتب دبي للتنافسية. ويهدف إلى تعزيز المهارات الوطنية وتخريج سفراء ممثلين لدولة الإمارات في كافة المجالات في المحافل الإقليمية والعالمية.

ويسعى البرنامج إلى تمكين روح التنافسية والابتكار والكفاءة لدى المشاركين في مؤسساتهم وتعزيز اقتصاد دولة الإمارات القائم على المعرفة، وستركز المساقات على التعريف بأهمية التنافسية ومقاييسها، ومحددات القدرة التنافسية، وكيفية الدعوة إلى زيادة القدرة التنافسية، ونشر هذه المعارف في مكان العمل. كما أن هذا البرنامج يدعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال والمديرين الذين يسعون إلى فهم أفضل لمحركات المنافسة ودوافعها. إضافة إلى ذلك، تكمن أهمية البرنامج في تعزيز عملية صنع السياسات والبرامج الحكومية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتقارير التنافسية العالمية.

تطوير الكوادر

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «تولي اقتصادية دبي موضوع التنافسية أهمية كبيرة، لما تعكسه مؤشرات التنافسية من حيوية واستدامة البيئتين الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر معرفة مكامن القوة والضعف في الاقتصاد المحلي والتعرف إلى أفضل الممارسات في المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وتقديم نماذج سياسات وبرامج ومشاريع ناجحة، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي. ويأتي التعاون الأكاديمي مع الجامعة الأمريكية في الشارقة عبر إطلاق دبلوم التنافسية ليؤكد اهتمامنا البالغ بتطوير قدرات العنصر البشري في حكومة دبي؛ إذ يعتبر البرنامج التعليمي من البرامج الفريدة من نوعها التي تتماشى مع أجندة الحكومة وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في إمارة دبي في جعل الإمارة من أفضل المدن التنافسية العالمية».

وقال البروفيسور كيفن ميتشل، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة: «اكتسبت الجامعة الأمريكية في الشارقة سمعة متميزة لمبادراتها في التعليم التنفيذي والمستمر، التي تدعم مهمة الجامعة في تعزيز التعلم مدى الحياة. نحن سعداء بشراكتنا مع «اقتصادية دبي» لتطوير برنامج يسهم في التزامهم بتعزيز التنافسية». كما ألقى هاني راشد الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية، كلمة رحب فيها بالمشاركين وتحدث فيها عن أهمية البرنامج ودوره في رفع القدرات الوطنية وتعزيز التنافسية العالمية.

وقال: «يسعدنا في مكتب دبي للتنافسية التابع لاقتصادية دبي عقد هذه الشراكة والتعاون المثمر مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، ونتطلع إلى أن يشكل البرنامج إضافة مهمة ونقلة نوعية في طريقة طرح موضوع التنافسية».