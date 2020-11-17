«الشارقة الإسلامي» ينقل ويطور فرعه في الطوار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

افتتح أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي في مصرف الشارقة الإسلامي، صباح أمس الثلاثاء، فرع منطقة طوار بدبي بعد تحديثه كلياً في موقعه الجديد، مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، بحضور نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، وماجد شعبان، رئيس شبكة الفروع، وفريق الاتصال المؤسسي بالمصرف، إضافة إلى عدد من رؤساء الإدارات ومديري الأقسام في المصرف.

وتتوافق خطوة افتتاح الفرع المجدد كلياً في موقعه الجديد بمنطقة طوار بدبي مع جهود المصرف الرامية إلى تطوير أعماله في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات، كما تندرج في إطار خطة المصرف الساعية إلى تحديث وتطوير شبكة فروعه في مختلف الأماكن الاستراتيجية.

وقال أحمد سعد: «إن خطة تطوير وتحديث شبكة فروع المصرف تأتي متماشية مع رؤيتنا المستقبلية في تلبية احتياجات وطموحات عملائنا وتوقعاتهم؛ حيث يولي المصرف اهتماماً خاصاً لملاحظات واستبيانات الرأي التي يتم الحصول عليها بشكل دوري من عملاء ومرتادي فروع المصرف في مختلف أنحاء دولة الإمارات».

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