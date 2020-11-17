شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع بعد أنباء بإجراءات مشددة لمكافحة انتشار كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء حيث أثر الانخفاض الحاد في أسهم متاجر الأدوية والبيانات الاقتصادية المخيبة للآمال على السوق الأوسع. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 327 نقطة أو 1.1% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 0.8%، وناسداك 0.3%.

وجاءت الانخفاضات بعد أن أظهرت البيانات زيادة مبيعات التجزئة أقل من المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% الشهر الماضي ، مقابل زيادة 0.5% توقعها الاقتصاديون في استطلاع لداو جونز.

تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس الثلاثاء، بعدما صعدت لأعلى مستوى في ثمانية أشهر، حيث قوض تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أنحاء أوروبا صعود السوق المدعوم من أنباء مشجعة بشأن لقاح لمرض «كوفيد- 19».

وخلال التداولات نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1%. وأغلق المؤشر عند أعلى مستوى منذ 27 فبراير/شباط، أمس الأول الاثنين، بعد بيانات إيجابية من شركة مودرنا للصناعات الدوائية بشأن لقاح «كوفيد- 19».

ولا تزال التوقعات الاقتصادية في الأمد القريب ضبابية، حيث تتجه السويد إلى فرض قيود على حجم التجمعات العامة مع ارتفاع حالات الإصابة ب«كوفيد- 19» فيما يقترح مستشار طبي بريطاني تعزيز نظام القيود ثلاثي المستويات بعد انتهاء العزل العام الشامل في إنجلترا.

وتراجع مؤشر البنوك الأوروبية بعد صعوده بأكثر من 3%. ونزل سهم بنك بي.بي.في.إيه 3.4%، بعدما قال ومنافسه الأصغر سابادل إنهما يجريان محادثات لإنشاء ثاني أكبر البنوك المحلية في إسبانيا من حيث حجم الأصول. كما تراجعت أسهم قطاعي النفط والغاز والسفر.

الأسهم اليابانية

من جهة أخرى، أغلق المؤشر نيكاي القياسي عند أعلى مستوى في 29 عاماً أمس مع ترحيب مستثمرين بأنباء لقاح محتمل آخر لفيروس كورونا أجج الآمال بتعاف عالمي سريع.

وصعد نيكاي 0.42% مسجلاً 26014.62 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ مايو/أيار 1991. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.15% ليسجل 1734.39 نقطة بعدما مُني بخسائر في المعاملات الصباحية.

وتحسنت معنويات المستثمرين بعدما أعلنت مودرنا أن لقاحها التجريبي لكوفيد-19 فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من الإصابة بالمرض وفقاً لبيانات أولية. لكن محللين قالوا إن المخاطر النزولية مستمرة مع توخي المستثمرين الحذر عقب ارتفاع حاد للمؤشر بأكثر من 13% هذا الشهر وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الداخل والخارج.

وكان المؤشر قد أغلق عند ذروة 29 عاماً أمس أيضاً بعدما سجل الاقتصاد أول توسع في أربعة فصول.

وقاد المكاسب قطاع شركات الطيران مرتفعاً 3.96% وزاد سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 4.16% وشركة الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 3.72%.

كما ارتفعت القطاعات الأخرى المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات التعدين والتأمين والحديد والصلب بين 2.1 و3.4%.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون لأشباه الموصلات 1.32% ليبلغ مستوى قياسياً مقتفياً أثر نظرائه في الولايات المتحدة.

وتقدم سهم فانوك كورب ذو الثقل على المؤشر نيكاي نحو 1.5% بفضل بيانات إنتاج صناعي تبعث على التفاؤل من الصين وتشكيل تكتل تجاري إقليمي يضم 15 دولة في آسيا والمحيط الهادئ. (رويترز)

مستوى قياسي لديون حكومات وشركات الأسواق الناشئة

قال بنك الاستثمار الأمريكي، جيه بي مورجان، إن ديون حكومات الأسواق الناشئة قفزت إلى مستويات قياسية مرتفعة في 2020، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع في العام المقبل، بينما يكافح صانعو السياسات لاستئناف النشاط الاقتصادي الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا.

وقال محللو البنك في مذكرة إن الديون العامة للحكومات في 55 دولة نامية قفزت لأعلى مستوى على الإطلاق عند 59.0% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 وإن المستويات خارج الصين ارتفعت إلى 57.7%.

وأضافوا أن ديون القطاع الخاص في الأسواق الناشئة قفزت أيضاً إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 146.8% من الناتج المحلي الإجمالي لتقترب من المستوى الذي تشهده الأسواق المتقدمة حيث يبلغ المتوسط 161%.

(رويترز)