شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي الاقتصاد الصيني ثابت ويتواصل خلال الربع الرابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مبيعات التجزئة في الصين تعافيها بشكل عام في أكتوبر/تشرين الأول، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، بفضل عطلة وطنية وسياسات هادفة لدعم الإنفاق.

وعلى الرغم من أن الصين، نجحت بدرجة كبيرة في السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، فإن تعافي مستويات الإنفاق كان أبطأ في وقت لا يزال العالم يحاول التعامل مع تداعيات الوباء.

وارتفعت مبيعات التجزئة في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بنسبة 4.3% الشهر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وفق ما أفاد المكتب الوطني للإحصاء في بكين الاثنين.

وقال المتحدث باسم المكتب فو لينغوي في إيجاز صحفي: «إن الوباء سدد ضربة ثانية لدول، بينها الولايات المتحدة وأخرى في أوروبا وأن التعافي العالمي تأخر بشكل إضافي نتيجة ذلك».

وبينما تعد الأرقام المرتبطة بقطاع التجزئة أقل من نسبة 5% التي توقعها محللون استطلعت وكالة «بلومبيرج» آراءهم، إلا أنها تواصل الصعود في وقت بدأ المستهلكون بشكل تدريجي الإنفاق مجدداً، خصوصاً بالتزامن مع عطلة وطنية صينية مرّت في أكتوبر.

وكان نمو العائدات من قطاع خدمات المطاعم إيجابياً للمرة الأولى هذا العام، بحسب المكتب الوطني للإحصاء.وأفادت شركة «أكسفورد إيكونوميكس» للأبحاث أن تعافي الصين في وضع ثابت على نحو معقول وسيتواصل في الفصل الرابع من العام. كذلك، بقي نمو الإنتاج الصناعي في أكتوبر، على حاله مقارنة بالشهر السابق، لكنه واصل الارتفاع بشكل أكبر من المتوقع ليبلغ 6.9%.

تحسّن قبل عيد الميلاد، وأشار كبير خبراء اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «آي إتش إس ماركيت» راجيف بيزواس، إلى أن التعافي القوي في الصادرات قد يكون ساعد الإنتاج الصناعي، مضيفاً احتمال تسجيل تحسّن كذلك قبل عيد الميلاد.

في الأثناء، تراجع معدل البطالة في المدن، وهو رقم يشكل مصدر قلق رئيسياً مع انخراط عدد كبير من الخريجين في سوق العمل هذه السنة بعد الوباء، إلى 5.3% في أكتوبر.وأضاف مكتب الإحصاء، أنه تم استحداث أكثر من 10 ملايين فرصة عمل في المدن هذه السنة، ما يحقق هدف الصين السنوي قبل موعده، على الرغم من أن المحللين حذروا من أن أعداد العاطلين عن العمل الحقيقية قد تكون أعلى من تلك المسجّلة رسمياً.(أ ف ب)