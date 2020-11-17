شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 17-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 17-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه، ليغلق عند 636.208 مليار جنيه.

إيقاف تداول 22 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 22 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم المنصورة للدواجن، اودن للاستثمارات المالية، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية للمحابس، شركة النصر للأعمال المدنية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اوراسكوم للتنمية مصر، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية لاستصلاح الأراضي، دلتا للإنشاء والتعمير، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، اميرالد للاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، الملتقى العربي للاستثمارات، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مستشفى النزهة الدولي.

البورصة تربح 5.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه، ليغلق عند 636.208 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 719.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.42%، والعرب على 6.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 38.5 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، 226 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 36.4 ألف جنيه، 289.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11063 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 2162 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13190 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4260 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2958 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1128 نقطة.

وصعدت أسهم 105 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة شركات المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية للمنتجعات السياحية، 92.2 ألف سهم 4166 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، الملتقى العربي للاستثمارات، 75 ألف سهم، 200 ألف سهم، 69.7 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المهندس للتأمين، مجموعة عامر القابضة، 1.2 مليون سهم، 1.9 مليون سهم، على التوالي.

بنك فيصل الإسلامي

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، عن مؤشرات نتائج أعمال البنك بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وبلغ 115.83 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 101.45 مليار جنيه بنهاية نفس الشهر من العام الماضي بنسبة نمو 14.2% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي أصول البنك بنهاية أكتوبر نحو 111.89 مليار جنيه، مقابل 98.79 مليار جنيه من الشهر نفسه من العام الماضي.

وارتفعت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية بالبنك بنهاية أكتوبر 2020، إلى 95.17 مليار جنيه بنمو 13.9%، وارتفعت أرصدة التوظيف والاستثمار بالبنك بنسبة 12.9% إلى 102.52 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

أسيك للتعدين

ارتفعت خسائر شركة أسيك للتعدين - أسكوم، صافي خسائر بلغ 93.48 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 6.74 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة 1285%، على أساس سنوي، وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 613.898 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 728.828 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

العربية لحليج الأقطان

ارتفعت المؤشرات المالية المستقلة لشركة العربية لحليج الأقطان، عن الربع الأول من العام المالي الجاري، إلى 3.33 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 7.01 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة 53% على أساس سنوي.

لجنة القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، منح 32 شركة مهلة إضافية 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة الأولى لإعلان عن القوائم المالية ربع السنوية، طبقاً لأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، على ان يتم عرض الشركات غير الملتزمة على لجنة القيد لأعمال شئونها.