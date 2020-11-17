شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض عقب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أمام أغلب العملات الرئيسية في اعقاب صدور بيانات اقتصادية أقل من التوقعات.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.5%، وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية – عند استثناء الطاقة والغذاء – بنسبة 0.2% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.6%.



وعلاوة على ذلك، تراجع مؤشر أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 0.1%، في حين ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1%.



هذا، وتظل الأسواق العالمية تحت ضغوط شديدة نتيجة تصاعد أزمة فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات على مستوى العالم إلى أكثر من 54 مليون حالة.



واضطرت بعض الدول لإعادة فرض قيود إغلاق وعزل لفترة من أجل احتواء تفشي الفيروس، وذلك مع انتظار طرح اللقاحات المعلن عنها للحماية من الفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.