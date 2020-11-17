شكرا لقرائتكم خبر بودكاست متمم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويركز البرنامج في موسمه الأول على برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وتستضيف حلقاته عددا من المسؤولين وصناع القرار والمختصين من القطاعين المالي والاقتصادي، يناقشون من خلالها أهم الموضوعات المتعلقة بتحقيق مستهدفات الرؤية، عبر تسليط الضوء على أهم المشاريع التي تسهم في تنمية اقتصاد المملكة.واستضافت الحلقة الأولى من البرنامج مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، الذي تحدث خلالها عن إعادة هيكلة الاقتصاد لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والنموذج الاقتصادي وأثره على الاستدامة المالية، ورحلة التحول الوطني .
كانت هذه تفاصيل خبر بودكاست متمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.