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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بودكاست متمم أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم»، ضمن جهوده للإثراء المعرفي في الجوانب المالية والاقتصادية.

ويركز البرنامج في موسمه الأول على برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وتستضيف حلقاته عددا من المسؤولين وصناع القرار والمختصين من القطاعين المالي والاقتصادي، يناقشون من خلالها أهم الموضوعات المتعلقة بتحقيق مستهدفات الرؤية، عبر تسليط الضوء على أهم المشاريع التي تسهم في تنمية اقتصاد المملكة.

واستضافت الحلقة الأولى من البرنامج مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، الذي تحدث خلالها عن إعادة هيكلة الاقتصاد لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والنموذج الاقتصادي وأثره على الاستدامة المالية، ورحلة التحول الوطني .