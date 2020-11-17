شكرا لقرائتكم خبر اعتماد 27 تصميما لمنشآت تعليمية خلال أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن مركز خدمات الاستثمار التعليمي، الذراع الاستثمارية لشركة تطوير للمباني TBC، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، من تحقيق رقم قياسي جديد في شهر أكتوبر 2020 تمثل في اعتماده 27 تصميما لمنشآت تعليمية خلال شهر أكتوبر؛ 14 تصميما في مدينة الرياض، و5 تصاميم في المنطقة الشرقية، و4 تصاميم في محافظة الأحساء، وتصميمين في مدينة جدة، وتصميما في مكة المكرمة، وتصميما في محافظة رابغ.

وتتسع المنشآت التي اعتمدت تصاميمها الجديدة لعدد من الطلاب بطاقة استيعابية 35 ألف طالب وطالبة، وتمتد على مساحة إجمالية قدرها 240,000 م2، وتمثل المنشآت المعتمدة تصاميمها إضافة كبيرة في مدنها التي تشهد تناميا متزايدا في الطلب على المقاعد الدراسية.

ويجسد الرقم الجديد الذي سجله مركز خدمات الاستثمار التعليمي نجاح خطط وكالة التعليم العام الأهلي في اجتذاب القطاع الخاص إلى الاستثمار في المنشآت التعليمية، ولاسيما في ظل التسهيلات التي يقدمها المركز، بدعم من وزارة التعليم التي أنشئ المركز لتحقيق استراتيجياتها الرامية إلى إثراء قطاع التعليم بروافد استثمارية جديدة، وتحويله إلى أحد روافد الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

ويعد هذا الرقم القياسي الثالث الذي حققه المركز، إذ حقق رقما قياسيا مقاربا في يوليو 2019 باعتماده 19 تصميما جديدا لمنشآت تعليمية، لكن شهر أكتوبر 2020، حقق قفزة فارقة بثمانية تصاميم إضافية، تمثل زيادة قدرها نحو %42 من رقم شهر يوليو 2019.

يذكر أن شركة تطوير للمباني TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من عام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.