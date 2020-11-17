أرامكو تعتزم جمع 6 مليارات دولار من إصدار سندات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستعود أرامكو السعودية مرة أخرى لأسواق السندات، وذلك منذ آخر طرح لها في أبريل العام الماضي، بهدف تمويل التزام بتوزيع أرباح بقيمة 75 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبيرج.

وعينت الشركة بنوكا من بينها مجموعة غولدمان ساكس لطرح السندات، وتعتزم جمع حوالي 6 مليارات دولار من إصدار السندات، وفقا لشخصين مطلعين على الصفقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين ناصر، في يونيو الماضي، «إن أرامكو ستنظر في استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا، للوفاء بتعهدها بتوزيع الأرباح».

وأعلنت أرامكو السعودية على «تداول» عن البدء في طرح السندات بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار، وستكون ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول. وقالت الشركة في بيان حينها إن قيمة الطرح ستحدد بحسب ظروف السوق.

وأوضحت أن الطرح سيخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144 - أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

وذكرت أنه سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن (London Stock Exchange’s Regulated Market).

وسحبت الشركة بالفعل قرضا بقيمة 10 مليارات دولار في يوليو للمساعدة في سد فجوة التمويل. وكان التدفق النقدي الحر في الأشهر التسعة الأولى من العام 33.5 مليار دولار. وجمع بيع أرامكو للمرة الأولى للسندات العام الماضي 12 مليار دولار، وكان واحدا من أكثر عروض الديون اكتتابا في التاريخ، حيث اجتذب أكثر من 100 مليار دولار من طلبات المستثمرين.

واختارت أرامكو بنوك سيتي غروب إنك، إتش إس بي سي القابضة، جي بي مورغان تشيس وشركاءه، مورغان ستانلي، وشركة الأهلي كابيتال التي تتخذ من الرياض مقرا لها للترويج للسندات.