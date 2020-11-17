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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «منشآت» تطلق ملتقى الاستثمار الملائكي «الرياض 2020»؛ افتراضيا، والذي يعد أول ملتقى ينظم في المملكة ويهدف إلى زيادة تدفق الصفقات بين رواد الأعمال والمستثمرين السعوديين، وتوفير التوجيه لمجتمع ريادة الأعمال والاستثمار محليا وإقليميا. وستشهد جلسات الملتقى الحوارية مشاركة رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال السعودية محمد القويز، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد، بالإضافة إلى نخبة من المتحدثين البارزين. وسيناقش الملتقى طرق الاستثمار الملائكي وتجارب أهم المستثمرين السعوديين وأبرز التحديات والفرص التي واجهتهم في مشوارهم ومقارنتها بنظرائهم في المنطقة، حيث يشكل هذا النوع من الاستثمار 9% من إجمالي حجم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط . وسيناقش الملتقى طرق الاستثمار الملائكي وتجارب أهم المستثمرين السعوديين وأبرز التحديات والفرص التي واجهتهم في مشوارهم ومقارنتها بنظرائهم في المنطقة، حيث يشكل هذا النوع من الاستثمار 9% من إجمالي حجم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط .

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