شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه، ليغلق عند 636.208 مليار جنيه.

إيقاف تداول 22 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 22 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم المنصورة للدواجن، اودن للاستثمارات المالية، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية للمحابس، شركة النصر للأعمال المدنية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اوراسكوم للتنمية مصر، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية لاستصلاح الأراضي، دلتا للإنشاء والتعمير، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، اميرالد للاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، الملتقى العربي للاستثمارات، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مستشفى النزهة الدولي.

البورصة تربح 5.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه، ليغلق عند 636.208 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 719.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.42%، والعرب على 6.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 38.5 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، 226 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 36.4 ألف جنيه، 289.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11063 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 2162 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13190 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4260 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2958 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1128 نقطة.

وصعدت أسهم 105 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.47%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 3.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.90%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 20.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.14%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 63.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية سعر إغلاق 5.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.53%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 95.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.80%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 32.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.93%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 51.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.99%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 19.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.95%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.80%.