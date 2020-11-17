شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره والخام الأمريكي أعلى 41 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل تصاعد أزمة فيروس كورونا وأضرارها على الطلب، لكن الخام قلص خسائره لاحقاً وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب بيانات المخزون الأمريكي.



كانت لجنة فنية تتكون من "أوبك" وحلفائها المستقلين وهو تحالف معروف باسم "أوبك +" قد أوصت بتأجيل زيادة الغنتاج لمواجهة آثار جائحة كورونا على الطلب.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة بينما ستكشف إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 17:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 41.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.6 دولار وأقل سعر عند 40.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.7% إلى 43.5 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 44.2 دولار وأقل سعر عند 43.08 دولار.