شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض مع تفاقم أزمة "كورونا" عالمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل القلق من تصاعد أزمة فيروس كورونا مما تسبب في قيود وإجراءات إغلاق وعزل مرة أخرى في بعض الدول.



كما تأثر الدولار الكندي سلبا بأداء النفط الذي تراجع اليوم على الرغم من أن لجنة فنية منبثقة عن "أوبك بلس" أوصت بتأجيل زيادة الإنتاج لمواجهة تداعيات الجائحة وتضرر الطلب.



وفي ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 54 مليون حالة على مستوى العالم، أعلنت دول من بينها بريطانيا وفرنسا عودة قيود الإغلاق.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 40.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.6 دولار وأقل سعر عند 40.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.1% إلى 43.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 44.2 دولار وأقل سعر عند 43.08 دولار.

وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7630، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7655 وأقل سعر عند 0.7624.