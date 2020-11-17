مناقشة الخصائص المؤسسية للمجالس البلدية في دول العشرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت ندوة «المجالس البلدية في دول مجموعة العشرين»، الضوء على خصائص المجالس البلدية في دول مجموعة العشرين، والتي تتميز بتنوعها الجغرافي والاقتصادي والتنموي، وهي بالتالي تعطي منظورا شاملا عن دور هذه المجالس وكيفية عملها ضمن الأنظمة والهياكل المختلفة، مع كل المحددات التشريعية والمالية والبشرية التي تحيط بهذه الأنظمة، بمشاركة عدد من الأكاديميين والممارسين المختصين في الإدارة المحلية والإدارة البلدية على مستوى دول مجموعة العشرين، جنبا إلى جنب مع نظرائهم في المملكة، فإن هذه الندوة تشكل مصدرا مهما لتبادل الأفكار والاطلاع على التجارب المختلفة، وتمثل إسهاما في الجهود التي تجري حاليا للدفع بمنظومة المجالس البلدية بالمملكة.

ونظم مركز الإدارة المحلية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ندوة افتراضية حول المجالس البلدية في دول مجموعة العشرين، تزامنا مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وتأتي الندوة مواصلة لجهود الوزارة المتواصلة في تعزيز التنمية عبر رؤية 2030، واستمرارا للجهود الحثيثة في تطوير المجالس البلدية، والتي شهدت تحولات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وتمثلت أهداف الندوة إجمالا في: مناقشة الخصائص المؤسسية للمجالس البلدية في مختلف دول مجموعة العشرين، مناقشة مواضيع متنوعة ورؤى مميزة من الأدوار المعاصرة والتحديات والاتجاهات التي تشكل مستقبل الحوكمة البلدية، عرض دراسات لأمثلة عالمية متميزة تعرض ممارسات التشريع الحضري، تقديم الخدمات، بالإضافة إلى الدور المتطور للمجالس في التنمية الحضرية.

وفي ختام الندوة تحدث مدير عام الإدارة العامة لدعم القرار بوزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور هشام الصغير عن أهمية دور المجالس البلدية في صناعة القرار في القطاع البلدي ونماذج المشاركة المجتمعية وتعزيز مبدئ الشفافية وزيادة نسبة رضا السكان عن جودة الخدمات البلدية المقدمة من خلال مستهدفات القطاع الاستراتيجية لتحقيق رؤية 2030.

3 جلسات في الندوة:

الجلسة الأولى

عن (النماذج المؤسسية للحوكمة البلدية - منظور عالمي أدارتها الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم بوزارة الثقافة، عضو المجلس البلدي بأمانة المنطقة الشرقية الدكتورة سمية السليمان، وتحدث فيها البروفسور ومدير معهد السياسة العامة والحوكمة ومركز الحكومة المحلية، جامعة التكنولوجيا بأستراليا الدكتور روبرتا رايان عن «أهم التحديات المعاصرة للحكومة المحلية الأسترالية»، فيما قدم مدير del Centro de Desarrollo Territorial، Universidad Nacional de Quilmes، الأرجنتين البروفيسور دانيال كرافاكور عن «التصميم المتنوع للمجالس البلدية في الأرجنتين»، وتطرق أستاذ مساعد معهد الإدارة العامة جامعة لايدن، هولندا؛ باحث مشارك، معهد جودة الحكومة، جامعة جوتنبرج، السويد الدكتور كوهي سوزوكي عن «الاتجاه العالمي نحو الاندماج البلدي وتجربة اليابان».

الجلسة الثانية

بعنوان (مناهج تمويل البلديات والأنظمة المالية العامة المحلية) أدارها مستشار مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور إبراهيم البطحي، وقدم فيها أستاذ كلية الشؤون العامة بجامعة كولورادو دنفر الدكتور كريستين آر مارتيلعن «دراسة مقارنة متعددة السنوات قائمة على التجربة لكيفية وصول الحكومات البلدية في جميع أنحاء العالم إلى التمويل من أسواق رأس المال»، فيما بين مستشار الممارسات الحضرية لشركة CRISIL Risk and Infrastructure Solutions Ltd البروفسور رافيكانت جوشي «الاتجاهات المالية للبلديات في الهند»، وعن «صلاحيات المجالس البلدية فيما يتعلق بالمسائل المالية: حالة الاتحاد الروسي» طرحها مدير عام مركز السياسة المالية بروسيا الدكتور غالينا كورلياندسكايا.

الجلسة الثالثة

تحت عنوان (تحقيق التوازن في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التحديات والمستقبل) أدارها أمين محافظة جدة الأسبق، أستاذ بقسم الهندسة الصناعية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور هاني أبو رأس، وتحدث فيها عن» آلية عمل المجالس البلدية وأهمية دورها في رؤية المملكة 2030» الأستاذ مشارك في جامعة الملك خالد الدكتور محمد الغبيري، وعن «العلاقات التنفيذية والتشريعية للحكومات المحلية في الولايات المتحدة» للرئيس المنتخب للجمعية الأمريكية للإدارة العامة؛ أستاذ جامعي متميز، قسم السياسة العامة والإدارة، جامعة فلوريدا الدولية الدكتور ألان روزنباوم، وعن «إدارة الواجهة الإدارية - السياسية البلدية في جنوب أفريقيا» أستاذ مساعد بجامعة كيب تاون، وباحث ومستشار مستقل للحكومات الوطنية والمحلية والشركات الاستشارية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والشركات الاستشارية الدكتور أندرو سيدل.