شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قاله رئيسا «فيسبوك» و«تويتر» أمام مجلس الشيوخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مثل رئيسا مجلس إدارة «فيسبوك» و«تويتر»، في جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي هي الثانية في أقل من شهر حول دور شبكات التواصل الاجتماعي في النقاش العام في الولايات المتحدة.

وفي كلمتيهما عبر تقنية الفيديو، وقبل الإجابة على أسئلة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، دافع مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، وجاك دورسي، المدير التنفيذي لشركة تويتر شهر للدفاع عن درع المسؤولية القانونية الذي يدعم نماذج أعمال عمالقة التواصل الاجتماعي.

وسلط كلا الرئيسين التنفيذيين الضوء على جهودهما للقضاء على المعلومات الخاطئة حول الانتخابات الأمريكية، كما حثا المشرعين على السير بحذر في جهودهم لإصلاح القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، الذي يحمي منصات التواصل الاجتماعي من التعرض للمساءلة عن مشاركات المستخدمين.

وركزت جلسة الاستماع التي تحمل عنوان «كسر الأخبار: الرقابة والقمع وانتخابات 2020» على دور المنصات في نشر وتضييق الخناق على الرسائل المتعلقة بانتخابات هذا العام. وذلك بعد أن اتخذ كل من فيسبوك وتويتر إجراءات للحد من انتشار مقال لم يتم التحقق منه في نيويورك بوست يزعم أنه يحتوي على رسالة بريد إلكتروني عن الرئيس المنتخب جو بايدن وابنه قبل الانتخابات. ووصف بايدن القصة بأنها «تشويه» وزعمت حملته أن الصحيفة «لم تسأل حملة بايدن أبدًا عن العناصر الحاسمة لهذه القصة»، بما في ذلك أن المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب رودي جولياني من المفترض أنه حصل على الوثائق.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في اللجنة القضائية على تفويض مذكرتي استدعاء لكبار المديرين التنفيذيين في ضوء تعاملهم مع هذه المادة. لم يكن الديمقراطيون حاضرين للاجتماع لأنهم كانوا يقاطعون التصويت على ترشيح إيمي كوني باريت للمحكمة العليا. وافق الرؤساء التنفيذيون في النهاية على الإدلاء بشهادتهم طواعية، بعد أقل من شهر من ظهورهم أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ لمناقشة قضايا مماثلة إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة جوجل سوندار بيشاي.

دورسي: قتل القسم 230 سيخنق حرية الكلام

وحذر دورسي من أن التخلص من المادة 230 سيكون له تأثير معاكس يقصده المشرعون. وقال في كلمة مكتوبة «إلغاء المادة 230 تمامًا أو فرض تفويضات خطاب رجعية حكومية لن يعالج المخاوف ولن يتوافق مع التعديل الأول.. في الواقع، يمكن أن يكون لمثل هذه الإجراءات تأثير معاكس، مما يؤدي على الأرجح إلى زيادة إزالة الكلام، وانتشار الدعاوى القضائية التافهة، والقيود الشديدة على قدرتنا الجماعية على معالجة المحتوى الضار وحماية الأشخاص عبر الإنترنت».

وأضاف: «لقد تغير العالم منذ أن أصبحت المادة 230 من قانون آداب الاتصالات عام 1996، لكن أساسيات الكلام عبر الإنترنت التي أدت إلى إقراره لا تزال قائمة إلى حد كبير».

وتابع دورسي أيضًا أن الموقف مع مقال نيويورك بوست أظهر الحاجة إلى الشفافية بين شركات التكنولوجيا عندما تغير سياساتها.

ومنعت تويتر المستخدمين في البداية من مشاركة قصة نيويورك بوست لأنها انتهكت سياسات الشركة بشأن المواد المخترقة والمعلومات الشخصية. على وجه التحديد، احتوت القصة على صور لوثائق يُفترض أنها مأخوذة من قرص صلب لهنتر بايدن دون علمه. واحتوت بعض المستندات الموضحة في المقالة على عناوين بريد إلكتروني خاصة غير مصدق عليها.

وأردف دورسي أنه أنشأ سياسة المواد المخترقة في عام 2018، بعد مناقشات مع الحكومة الأمريكية، لمنع تويتر من أن يصبح قناة لانتشار المواد المخترقة. ولكن بعد أن اشتكى الصحفيون وغيرهم من كيفية تعاملت تويتر مع مقال نيويورك بوست، قامت تويتر بمراجعة السياسة لتغطية المواد التي يشاركها القراصنة مباشرة.

زوكربيرج يتحدث عن كيفية مساعدة فيسبوك في انتخابات 2020

لم يتطرق زوكربيرج إلى مقال نيويورك بوست مباشرة، لكنه كرر دعوته لإصلاح القسم 230 مع حثه على توخي الحذر.

وكانت فيسبوك من بين أبرز الداعمين لإصلاح آخر في القسم 230، وهو FOSTA-SESTA، والذي ألغى حماية المسؤولية عن المواقع التي تسهل الاتجار بالجنس.

ومع ذلك، قال زوكربيرج في كلمة معدة سلفاً أن الحماية بموجب المادة 230 تسمح للمنصات بتسهيل حرية التعبير وأيضًا تعديل الرسائل المرفوضة بما في ذلك المضايقة.

وقال: «من المهم ألا تمنع أي تغييرات في القانون إنشاء شركات أو أعمال تجارية جديدة، لأن الابتكار في قطاع الإنترنت يجلب فوائد حقيقية لمليارات الأشخاص حول العالم».

تحدث زوكربيرج أيضًا عن جهود الشركة في انتخابات 2020. وسلط الضوء على تحركات فيسبوك للترويج لتسجيل الناخبين للمستخدمين، ومحاربة المعلومات المضللة وقمع الناخبين، وتقليل الجهود المبذولة لنزع الشرعية عن الانتخابات. وأشار زوكربيرج إلى أن فيسبوك اتخذ خطوات استباقية أثناء فرز الأصوات، مثل إبلاغ المستخدمين بنتائج الانتخابات فور توفرها، وإرفاق تسميات بالرسائل التي تسعى إلى نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات أو طرق التصويت، وتعزيز الإنفاذ ضد الميليشيات وشبكات المؤامرة.

في الختام، قال زوكربيرج: «في بعض الأحيان، لا يكون الشيء الصحيح الذي يجب فعله من منظور الأمان هو الأفضل للخصوصية أو حرية التعبير، لذلك يتعين علينا اختيار ما نعتقد أنه الأفضل لمجتمعنا والعالم.. إجراء هذه المقايضات ليس بالأمر السهل، ومهما كان المسار الذي نختاره، فإن بعض الناس يشعرون بخيبة أمل حتمًا. بالإضافة إلى ذلك، لدى الناس أفكار مختلفة تمامًا حول كيفية إدارة الإنترنت. هذا شيء تعاني منه العديد من المنصات، ولهذا أعتقد أنه يجب علينا حل بعض هذه التوترات معًا كمجتمع وبطريقة يشعر الناس أنها شرعية».