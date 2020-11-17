شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يجتمع باتحاد الغرف السياحية لمناقشة الوضع الراهن للقطاع السياحى والان مع تفاصيل الخبر
حضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف، ورؤساء جمعيات المستثمرين، وعدد من قيادات الوزارة.
كما تم استعراض عدد من الرؤي لما سوف تتجه إليه الأمور خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير السياحة والآثار، حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة باعتباره إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري، وسعياً للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
وأضاف أن الحكومة تناقش التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيويّ؛ نتيجة ما يمر به العالم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
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