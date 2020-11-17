شكرا لقرائتكم خبر عن فيتش: مصر تحقق نمو بمعدل 3.2%؜ فى 2020 و5.6%؜ فى 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، أوضح خلاله أنه وفقا لتوقعات مؤسسة فيتش بإيجابية واستقرار الاقتصاد المصرى، حيث توقع تقرير "المخاطر فى مصر" تحقيق مصر نموًّا بمعدل 3.2% فى 2020، و5.6%؜ فى 2021.

كما توقع التقرير وصول قيمة الجنيه مقابل الدولار فى نهاية 2020 إلى 15.75.

ووفقا للتقرير فقد أرجعت فيتش جودة أداء الاقتصاد المصرى إلى جهود الحكومة خاصة فى مجالى التشييد والبناء وتكنولوجيا الاتصالات.