شكرا لقرائتكم خبر عن العملة المشفرة بتكوين تقفز فوق مستوى 17 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت عملة بتكوين المشفرة فوق 17 ألف دولار، اليوم الثلاثاء، لتلامس أعلى مستوى لها فى أكثر من عامين، وأرجع مستثمرون المكاسب إلى الاعتقاد بأنها تتمتع بمزايا مقاومة للتضخم وتوقعات بأن تحظى بقبول أوسع.

وقفزت بتكوين، أول وأكبر العملات الرقمية، 4.5 بالمئة إلى 17479 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2018 .

وبلغت مكاسب بتكوين هذا العام أكثر من 130 فى المئة وهى الآن مرتفعة بأكثر أربعة أضعاف من مستوياتها فى مارس.

وكانت بتكوين قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 19666 دولارا فى ديسمبر 2017 بفعل موجة شراء محمومة غذاها مستثمرو التجزئة.