اخبار اقتصاد اليوم.. الحكومة: سداد مديونيات تاريخية على شركات قطاع الأعمال بـ4337 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 17 – 11 – 2020 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات ”الخليج 365”، والتي جاءت كالتالى:

الحكومة: سداد مديونيات تاريخية على شركات قطاع الأعمال بـ4337 مليون جنيه خلال عامين

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

استكمالاً لاستعراض تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020)، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، في ضوء التزامها باطلاع الشعب المصري العظيم، وممثلى الشعب فى مجلسى النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال في برنامج عملها "مصر تنطلق".

‎فقد تناول تقرير الحكومة ما تحقق في إطار الهدف الاستراتيجى الثالث: التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، حيث تمت الإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تقليل أثر التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي في ظل الظروف والأزمات وأخطرها أزمة كورونا، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، كما بلغت الاستثمارات الحكومية حوالي 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ نحو 7320 مشروعاً بالكامل، منذ إطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه.

‎وتمت الإشارة إلى أن المشروعات المُنتهية في العام ونصف الماضيين تغطي 23 قطاعاً في جميع محافظات الجمهورية، أبرزها 28 مشروعاً في قطاع البترول، بتكلفة 346 مليار جنيه، و 369 مشروعاً في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 80 مليار جنيه، ونحو 498 مشروعا في قطاع الإسكان بتكلفة 56 مليار جنيه، وشهد قطاعا التعليم والصحة الانتهاء من تنفيذ 1228 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 10.5 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً بمحافظات الصعيد، بتكلفة 50 مليار جنيه، و 650 مشروعاً بالمحافظات الحدودية، بتكلفة 17.5 مليار جنيه، بما يؤكد اهتمام الحكومة بتنمية محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

وزير الاتصالات يبحث التعاون مع سفير المجر فى مجالات الذكاء الاصطناعى

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أندراش أيمر كوفاكش سفير جمهورية المجر بالقاهرة؛ تناول اللقاء دعم سبل التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وبناء القدرات، والابتكار وريادة الأعمال، والبحوث التطبيقية، والأمن السيبراني.

وخلال اللقاء رحب الدكتور عمرو طلعت بتعزيز التعاون مع الجانب المجري فى المجالات ذات الصلة؛ مثنيا على الجهود المبذولة فى المجر للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق التحول الرقمى فى كافة قطاعات الدولة.

كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أهم المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لبناء مصر الرقمية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تمكين كافة القطاعات من تقديم خدمات حكومية متميزة؛ مشيرا إلى أنه يتم فى الوقت الراهن انشاء جامعة متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى من المقرر ٱن تبدأ في استقبال الطلبة خلال العام الدراسي القادم.

50 مليار جنيه تكلفة حى الحكومة بالعاصمة الإدارية وانتقال الوزارات العام القادم

أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، أن تكلفة إنشاء الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغت ٥٠ مليار جنيه، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ تخطت الـ98%، ومن المقرر بدء نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية العام المقبل.

وأضاف العميد خالد الحسينى، فى تصريح خلص لـ"الخليج 365" أن الحى الحكومى يتضمن 34 مبنى وزاريا، لمختلف الوزارات ما عدا وزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد أن الحى الحكومى، يقع على مساحة 1.5 مليون م2 بما يعادل 150فدانًا ويشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة، بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسى يتوسط المبانى الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد أمس الإثنين، عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضمنت مدينة الفنون والثقافة، ودار الأوبرا الجديدة بالمدينة، والتي تعتبر أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط.

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان موقف مشروعات تطوير المناطق العشوائية

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، ومنها مشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، ومشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، بمصر القديمة، ومشروع "روضة السيدة 2"، وغيرها، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروعات.

وقال الدكتور عاصم الجزار: تم خلال الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ الأبراج، بمشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، حيث وصلت نسبة الإنجاز بأحد الأبراج إلى 65 %، وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع 6.2 فدان، ويتكون المشروع من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2.

التجارة: ندرس إطلاق برنامج لتنمية الموردين والمصدرين المصريين لسلاسل التجزئة العالمية

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

اختتمت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة بعقد سلسلة مباحثات مكثفة مع عدد من ممثلي القطاع الخاص بدولة الإمارات تضمنت مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل والرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم.

وأكدت الوزيرة خلال لقائها باعضاء مجلس الامارات للمستثمرين بالخارج برئاسة جمال الجروان ثقة الدولة المصرية فى القطاع الخاص ودوائر الأعمال المحلية والعالمية كشريك أساسى للحكومة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير القطاع الصناعى ليتمكن من المنافسة بالسوقين المصرى والعالمى، مشيرةً إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من رؤوس الأموال الإماراتية للسوق المصرى والإستفادة من الفر ص الإستثمارية المتميزة المتاحة بمختلف القطاعات الإنتاجية وكذا كافة المقومات الإستثمارية المتوفرة فى مصر حالياً.

الشعبة العامة للمستثمرين: الوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار ليس مستحيلا

محمد أبو العنينين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية

أكد رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد أبو العنينين، أن هدف الوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار هدف ليس مستحيلا ويمكن تنفيذه من خلال تعاون القطاع الخاص والدولة في عمليات الإنتاج والاستثمار، فكلاهما يعتبر وجهان لعملة واحدة، كما دعا إلى عقد مؤتمر عالمي ضخم للتسويق لمصر كسوق استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وأكد أبو العنينين خلال أول اجتماع للشعبة العامة للمستثمرين، أن يتضمن المؤتمر نشاطات محددة وعمل محفظة لمختلف القطاعات الصناعية، مطالبا بضرورة تسويق المشروعات الكبرى بحيث تكون المشروعات واضحة للمستثمر الأجنبي.

كما طالب بضرورة قيام القطاع الخاص بدور المسوق لمصر في الخارج لجدب الاستثمار الأجنبي بالاضافة عمل حملة ترويجية لمصر للرد على الأقاويل الكاذبة او الإشاعات أو تجارب فاشلة لبعض المستثمرين.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه، ليغلق عند 636.208 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11063 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 2162 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13190 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4260 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2958 نقطة.

الذهب يتراجع جنيهين فى مصر.. وعيار 21 يسجل 820 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء بقيمة جنيهين فقط، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 820 جنيها للجرام، بعد هبوط أوقية الذهب من 1891 إلى 1888 دولار حتى صياغة هذا التقرير.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 702 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 820 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 937.25 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 6560 جنيها.

أوقية الذهب 1881 دولارا