شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهبط عقب صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليو الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة دون توقعات المحللين.



يأتي ذلك بعد ارتفاع الداو جونز أمس إلى أعلى مستوى قياسي على الإطلاق مدعوما بأنباء لقاح شركة "موديرنا" حيث أكدت الشركة أن فاعلية لقاحها الواعد تتجاوز 94% في الوقاية من فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.5%، وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية – عند استثناء الطاقة والغذاء – بنسبة 0.2% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.6%.



وعلاوة على ذلك، تراجع مؤشر أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 0.1%، في حين ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1%.



وعلى صعيد التعاملات، هبط الداو جونز بحلول الساعة 15:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% (ما يعادل 350 نقطة) إلى 29602 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 11881 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 3598 نقطة.