شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل التحرك في نطاق ضيق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعلى الرغم من التفاؤل في الاسواق حيال لقاحات كورونا.



كانت شركة "موديرنا" قد أعلنت أمس الإثنين أن نتائج التجارب المعملية للقاحها الواعد بلغت نسبة فاعليته 94.5% في الوقاية من فيروس كورونا.



لكن الأسواق أعادت التركيز على الارتفاع الملحوظ والوتيرة السريعة في تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة ودول أوروبية.



هذا، ويخشى مراقبون من عدم انتقال السلطة بشكل سلس في أمريكا خاصة أن النتائج تظهر فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بينما يزعم منافسه الجمهوري المنتهية ولايته "دونالد ترامب" فوزه.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 2330.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2349.2 دولار وأقل سعر عند 2310.6 دولار.