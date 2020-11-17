شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا «فيسبوك» و«تويتر» يمثلان أمام «الشيوخ» الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يمثل رئيسا مجلس إدارة «فيسبوك» و«تويتر»، الثلاثاء، في جلسة استماع ثانية أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي في أقل من شهر حول دور شبكات التواصل الاجتماعي في النقاش العام في الولايات المتحدة.

وسيرد مارك زوكربيرج وجاك دورسي مؤسسا «فيسبوك» و«تويتر» على التوالي، من خلال الكاميرا على أسئلة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وقالت اللجنة إن حضورهما «طوعي».

وستشمل الجلسة: إدارة انتخابات عام 2020 من قبل المنصات وما يسميه رئيس اللجنة ليندسي غراهام «الرقابة وحذف مقالات صحفية».

وينوي خصوصاً التطرق إلى قرار الشبكتين الحد من انتشار مقالات لصحيفة «نيويورك بوست» المحافظة التي تؤكد أنها كانت تملك أدلة حول قضية فساد يتورط فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن قبل أسبوعين من الاقتراع الرئاسي.

ويتهم دونالد ترامب وحلفاؤه بانتظام شبكات التواصل الاجتماعي بـ«فرض رقابة» على الأصوات المحافظة من دون أدلة وعلى الرغم من وجودهم الكبير على هذه المنصات.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، شارك زوكربيرج ودورسي في جلسة استماع إلى جانب سوندار بيشاي رئيس «جوجل» و«يوتيوب»، حول الحصانة القانونية التي تتمتع بها الأطراف المضيفة عبر الإنترنت بشأن محتويات ينشرها مستخدموها.

واشتكى بعض أعضاء مجلس الشيوخ خلال تلك الجلسة من أن شبكات التواصل الاجتماعي، أصبحت تلعب دور «الحكم للبت بالحقيقة» متحيزة ضد الجمهوريين.

وواجهت «فيسبوك» و«تويتر» ومنافساتها في هذا المجال خلال الحملة الانتخابية صعوبات في التصدي للتضليل الإعلامي والمضامين التي تطرح مشكلة مع المحافظة على هدفها المعلن بإتاحة الفرصة للجميع بالتعبير عن أنفسهم. (أ.ف.ب)