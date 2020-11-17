شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بجلسة منتصف الأسبوع وسط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسراً 15.87 نقطة ليغلق عند مستوى 10211.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 203.5 مليون سهم بقيمة 495.8 مليون ريال عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة، وتراجع 29 سهماً، وارتفع 13 سهماً فيما استقرت 5 أسهم، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.67%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.22%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، فميا ارتفع قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.76%، 0.05%، على التوالي.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.