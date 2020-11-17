شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-11-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.

انخفض الدولار وصعد اليورو والجنيه الإسترليني وسط حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين بعد بيانات قوية من آسيا وآمال بالتوصل إلى لقاح ناجع للوقاية من كوفيد-19.

ورغم المخاوف من تجدد الإصابات العالمية بالفيروس، ظل المستثمرون متفائلين بلقاح سينقذ الاقتصاد العالمي، مما ساهم في صعود أسواق الأسهم في أنحاء العالم وتعافي العملات عالية المخاطر.

وتشجع المستثمرون على المخاطرة في ضوء دلائل على أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد يحرزان تقدما في المفاوضات الخاصة باتفاق تجاره بعد انسحاب لندن من الاتحاد.





وجاءت اسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.45 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.97 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.87 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندي.

دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.36 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 27.81 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.16 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

جنيه سودانى (SDG)

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 14.75 جنيه سوداني.

دينار جزائرى (DZD)

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 34.27 دينار جزائري.

دينار بحرينى (BHD)

1 دينار بحرينى = 9.945 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني.