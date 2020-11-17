شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع.. و"قطر" تواصل الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.54% رابحاً 46.09 نقطة ليغلق عند مستوى 8572.73 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.79% رابحاً 18.26 نقطة ليغلق عند مستوى 2317.31 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.17% رابحاً 8.26 نقطة ليغلق عند مستوى 4960.13 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 713.968 مليار درهم.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.06% رابحاً 0.83 نقطة ليغلق عند مستوى 1447.35 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجعت بورصتي قطر ومسقط.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% رابحاً 46.09 نقطة ليغلق عند مستوى 8572.73 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.68% خاسراً 137.91 نقطة ليصل إلى مستوى 20081.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 551.7 مليون سهم بقيمة 14.1 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.75%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.83%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.68%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.35%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 3.35%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.73%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.72%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.43%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.32%.

وقفز 100 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 9.94%، ثم سهم "صدق" بنسبة 9.93%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 9.92%، فيما تراجع 87 سهماً على رأسها سهم "العمران" بنسبة 5.11%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 4.08%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 3.96%، فيما تصدر سهم "نسيج" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 603.4 مليون ريال سعودي

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% رابحاً 18.26 نقطة ليغلق عند مستوى 2317.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 220.7 مليون سهم محققة ما قيمته 348.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4328 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.67%، ثم قطاعي التأمين والنقل بنسبة 0.25%، 0.23%، على التوالي.

وقفز 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 5.66%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان بنسبة 4.62%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 1.66%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 1.17%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 44.3 مليون ورقة بقيمة 133.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.34%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحاً 8.26 نقطة ليغلق عند مستوى 4960.13 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 713.968 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 259.8 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 3370 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.79%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.26%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.78%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.28%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 4.06%، فيما تراجعت 12 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.84%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.7%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 195.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.94%.





بورصة البحرين

تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% رابحاً 0.83 نقطة ليغلق عند مستوى 1447.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 609.4 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 15.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.50%، كما صعدت أسهم شركة الإثمار القابضة، مصرف السلام-البحرين، عقارات السيف بنسبة 1.49%، 1.43%، 0.60%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.96% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 10%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.19% بضغوط هبوط سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.64%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.45% رابحاً 24.7 نقطة ليغلق عند مستوى 5468.99 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57% رابحاً 34.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6047.40 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% رابحاً 5.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4321.83 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.5% رابحاً 21.99 نقطة ليغلق عند مستوى 4422.65 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 174.2 مليون سهم بقيمة 48 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9880 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.52%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.48%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، 0.36%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.76%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.67%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.20%.

وجاء سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.46%، يليه سهم شركة المال للاستثمار بنسبة 6.06%، ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 3.68%، فيما تصدر سهم شركة ياكو الطبية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 29.28% يليه سهم شركة مشاعر القابضة بنسبة 8.01%، ثم سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 6.76%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسراً 15.87 نقطة ليغلق عند مستوى 10211.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 203.5 مليون سهم بقيمة 495.8 مليون ريال عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة، وتراجع 29 سهماً، وارتفع 13 سهماً فيما استقرت 5 أسهم، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.67%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.22%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، فميا ارتفع قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.76%، 0.05%، على التوالي.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.07% خاسراً 2.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3641.030 نقطة، بعدما ارتفع 5 جلسات متتالية، وبلغ حجم التداول 10 ملايين سهم بقيمة 2.8 مليون ريال عبر تنفيذ 335 صفقة لعدد 39 سهماً.

وارتفعت 4 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.78%، ثم سهم، ثم سهم "بنك ظفار" بنسبة 1.92%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 0.64%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 2.52%، ثم سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 2.50%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 2.11%، فيما تصدر سهم "المطاحن العمانية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 737.9 ألف ريال عماني.