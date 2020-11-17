شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.45% رابحاً 24.7 نقطة ليغلق عند مستوى 5468.99 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57% رابحاً 34.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6047.40 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% رابحاً 5.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4321.83 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.5% رابحاً 21.99 نقطة ليغلق عند مستوى 4422.65 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 174.2 مليون سهم بقيمة 48 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9880 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.52%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.48%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، 0.36%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.76%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.67%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.20%.

وجاء سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.46%، يليه سهم شركة المال للاستثمار بنسبة 6.06%، ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 3.68%، فيما تصدر سهم شركة ياكو الطبية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 29.28% يليه سهم شركة مشاعر القابضة بنسبة 8.01%، ثم سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 6.76%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، أنه تقرر إعادة تداول أسهم شركة المعدات القابضة (المعدات) اعتباراً من غداً الأربعاء، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال.

كما أعلنت بورصة الكويت، عن إتمام تنفيذ صفقة متفق عليها على سهم شركة المركز المالي الكويتي، بحجم تداول 12 مليون سهم بسعر 0.0850 دينار بإجمالي قيمة 1.02 مليون دينار كويتي.