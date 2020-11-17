شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبة العامة للمستثمرين: الوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار ليس مستحيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد أبو العنينين، أن هدف الوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار هدف ليس مستحيلا ويمكن تنفيذه من خلال تعاون القطاع الخاص والدولة في عمليات الإنتاج والاستثمار، فكلاهما يعتبر وجهان لعملة واحدة، كما دعا إلى عقد مؤتمر عالمي ضخم للتسويق لمصر كسوق استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وأكد أبو العنينين خلال أول اجتماع للشعبة العامة للمستثمرين، أن يتضمن المؤتمر نشاطات محددة وعمل محفظة لمختلف القطاعات الصناعية، مطالبا بضرورة تسويق المشروعات الكبرى بحيث تكون المشروعات واضحة للمستثمر الأجنبي.

كما طالب بضرورة قيام القطاع الخاص بدور المسوق لمصر في الخارج لجدب الاستثمار الأجنبي بالاضافة عمل حملة ترويجية لمصر للرد على الأقاويل الكاذبة او الإشاعات أو تجارب فاشلة لبعض المستثمرين.

وأشار إلى أن القطاع الخاص شهد حالة من التباطؤ خلال عام 2011 إلا أنه بعد ثورة 30 يونيو ارتقى وأصبحت مصر تتقدم والاقتصاد المصري يرتقي وأصبحت مصر مركز محوري على المستوى الإقليمي والدولي بالإضافة إلى أنها بوابة لنفاذ صادرات الدول الاخرى الى افريقيا.

وأكد أن القيادة السياسية لديها ثقة في القطاع الخاص والذى اصبح الشريك الرئيسي للدولة، لافتا إلى أن المناخ الاستثماري الحالي مهيأ لاستقبال الاستثمارات الأجنبية والمحلية .

ووضعت وزارة الصناعة والتجارة خطة للنهوض بقطاع التصدير والارتقاء بالصادرات بشكل سنوي، فيما أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق عن خطة لتحقيق صادرات سنوية ب 55مليار دولار خلال 5 سنوات.