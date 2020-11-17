شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 44.08 دولار لبرنت و41.25 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 44.08 دولار للبرميل وذلك لعقود خام القياس العالمي برنت تسليم شهر يناير مرتفعة بمقدار 26 سنتا أو ما يوازي 0.6% وسجلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41.25 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 18 سنتا أو ما يوازي 0.4 %.

وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا بفضل توقعات بأن تمدد أوبك بلس تخفيضات إنتاج الخام لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في حين عززت المعنويات أنباء لقاح واعد آخر لفيروس كورونا وفقا لرويترز.

أظهرت وثيقة سرية اطلعت عليها رويترز أن منظمة أوبك وحلفاءها عدلوا تصورات الطلب لعام 2021 بتوقعات لطلب أضعف عما هو مقدر من قبل ما يدعم الدعوة لسياسة إمدادات أكثر تشددا العام المقبل، وذكر تقرير للجنة الفنية المشتركة وتضم مسؤولين في الدول المنتجة للنفط في مجموعة بأوبك+ "بالنسبة لعام 2021، يُتوقع نمو الطلب 6.2 مليون برميل يوميا، على أساس سنوي، مما يمثل تعديلا نزوليا قدره 0.3 مليون برميل يوميا مقارنة بتقييم الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+ والتي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا للجنة وزارية اليوم قد يوصي بتغيير حصص الإنتاج حين يجتمع جميع الوزراء يومي 30 نوفمبر وأول ديسمبر.