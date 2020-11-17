شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للتعدين تستثمر 27.3 مليون جنيه لتدعيم معداتها بعد تراجع الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البيانات المالية لشركة النصر للتعدين، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، أنه تم استثمار مبلغ يقدر بـ27.3 مليون جنيه العام المالى 2019-2020، لتدعيم معدات الشركة العاملة فى المحاجر، ولا سيما أن الجهاز المركزى للمحاسبات انتقد كثرة الأعطال فى عدد من المعدات وتخصيص الشركة 450 ألف جنيه لصيانتها، مع عدم اتخاذ اللازم مع الشركة الموردة، بخلاف تراجع صادرات الشركة بشكل كبير.

وكشفت البيانات المالية أن الشركة انتجت نحو 2171528 طنا، تم بيعها بقيمة 988.5 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى،منها 1380818 طنا للسوق المحلى، والباقي تم تصديره.

وحققت الشركة مبيعات بلغت 988 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020 مقابل 1.3 مليار جنيه العام المالى 2018-2019 منها مبيعات محلية بقيمة 450،5 مليون جنيه بجانب صادرات بلغت 537.9 مليون جنيه، مقابل صادرات بلغت 605.6 مليون جنيه العام المالى 2018-2019 وانخفض ربح الشركة للنصف تقريبا حيث تم تحقيق ربح بلغ 223.3 مليون جنيه العام المالى الماضى، مقابل 403.6 مليون جنيه 2018-2019.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للتعدين، برئاسة المهندس محمد السعداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية وافقت على تعيين أبو المجد محمد مفتاح رئيسا تنفيذيا لشركة النصر للتعدين، كما وافقت الجمعية على تعيين زينهم سيد رئيس مجلس إدارة غير متفرغ لشركة النصر للتعدين، وتعيين فكرى يوسف محمد وعبد الرؤف محمود بجانب ممثل العمال أعضاء بمجلس الادارة.