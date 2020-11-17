شكرا لقرائتكم خبر عن 50مليار جنيه تكلفة حى الحكومة بالعاصمة الإدارية وانتقال الوزارات العام القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، أن تكلفة إنشاء الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغت ٥٠ مليار جنيه، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ تخطت الـ98%، ومن المقرر بدء نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية العام المقبل.

وأضاف العميد خالد الحسينى، فى تصريح خلص لـ"الخليج 365" أن الحى الحكومى يتضمن 34 مبنى وزاريا، لمختلف الوزارات ما عدا وزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد أن الحى الحكومى، يقع على مساحة 1.5 مليون م2 بما يعادل 150فدانًا ويشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة، بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسى يتوسط المبانى الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد أمس الإثنين، عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضمنت مدينة الفنون والثقافة، ودار الأوبرا الجديدة بالمدينة، والتي تعتبر أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط.

كانت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط، قد استعرضت خلال اجتماع الحكومة ، تقريراً حول التصور الحالي لتسكين الوزارات بالحي الحكومي، من حيثُ توزيع الوزارات على المقار داخل الحي، بمختلف القطاعات والجهات والهيئات التابعة لها، كما عرضت موقف كل وزارة من حيث المساحة الكلية للمقر، والمساحات المستغلة وغير المستغلة، ومتطلبات الامتداد المستقبلي لها، والتعرف على عدد الموظفين المقرر انتقالهم للمقر الجديد، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية يبلغ 52.585 موظف.

كما استعرضت المهندسة غادة لبيب أيضاً إجراءات تقييم الموظفين، والتي تستهدف إصدار تقرير لكل موظف بالدولة، يشرح امكانياته الحالية واحتياجات التدريب المستقبلية له، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم بلغ حتى الآن حوالي 36 ألف موظف، وتم الإنتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء لعدد 30 وزارة، وعدد 40 جهة تابعة للوزارات، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم الإنتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية قي 31/12/2019.