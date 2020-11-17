شكرا لقرائتكم خبر عن ألكسندر نوفاك يؤكد أن التعاون مع أوبك مهم للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده ترى أن التعاون مع أوبك مهم للغاية، مضيفا أن القيود الجديدة المرتبطة بكوفيد-19 ذات تأثير أقل على الطلب على النفط حاليا. وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي، أنه يجب التركيز على ما بعد جائحة كورونا، وأن المهمة الأساسية هى تقديم توصيات لحماية توازن السوق. وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي، أن سوق النفط مستقرة الآن وروسيا تعتزم التمسك بالاتفاق. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي نوفاك، إنه يتفق مع وزير الطاقة السعودي فى أننا يجب أن نتمسك بالتزاماتنا.

كانت هذه تفاصيل خبر ألكسندر نوفاك يؤكد أن التعاون مع أوبك مهم للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.