شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تشارك بحفل إطلاق الأسبوع العالمى لريادة الأعمال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة فى مشروع رواد 2030 في جلسة بعنوان " كيفية جعل مصر وجهه لرواد الأعمال من حول العالم " والتى أقيمت على هامش فعاليات حفل إطلاق الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020 .

وخلال حفل الإطلاق، شارك عدد من المتحدثين في حلقات نقاش حول أهمية ريادة الأعمال في مصر بشكل خاص وحول العالم بشكل عام ومستقبل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الحالية.

وقالت الدكتورة غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من الضرورى العمل على التغلب على التحديات التى تقف عائقا لتحويل مصر دولة جاذبة لرواد الأعمال، مشيرة إلى مشروع رواد 2030 الذى يسعى لتحقيق طفرة فى مجال ريادة الأعمال داخل مصر.

وأكدت خليل على ضرورة تشجيع البحث العلمى فى مجال ريادة الأعمال، وتشجيع ريادة الأعمال فى الجامعات بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتوليد أفكارجديدة، بالإضافة إلى رفع وعي الطلاب للفكر الابتكارى بما يضمن تربية أجيال جديدة من رواد الأعمال المبتكرين القادرين على تحقيق التنمية وفقًا لتحديات السوق .

وأوضحت خليل أن العمل على وجود رؤية واضحة حول الهدف المرجو من مجال ريادة الأعمال أمر ضرورى، إضافة إلى وضع التشريعات المفتقدة المتعلقة بمجال ريادة الأعمال ، بهدف تسهيل بيئة مناسبة وجيدة لمناخ ريادة الأعمال.

وفى ذات السياق قالت مديرة مشروع رواد 2030 أن رحلة رائد الاعمال تمر بمراحل عدة بداية من وجود فكرة صغيرة، ثم مساعدة رائد الأعمل لتحويل فكرته التى ولدت إلى شركة، تليها مرحلة الدعم من حاضنات الأعمال، مؤكدة ضرورة تحسين التكامل بين هذه الحاضنات والمسرعات والمستثمرين وتوحيد الجهود الرامية إلى دعم مجال ريادة الأعمال.

وأضافت خليل أن رائد الأعمال يحتاج فى المرحلة الثالثة إلى دعم مالى، إضافة إلى التشريعات التى تضمن له حقوق الحفاظ على أفكاره مطالبة بضرورة إبراز قصص النجاح فى مجال ريادة الأعمال من اجل الحفاظ على استدامة الفكرة التى ساهم بها رائد الأعمال.

وأكدت خليل أن الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال سيحقق طفرة اقتصادية حول العالم، مشيرة إلى عقد عدد من الجلسات النقاشية لمعرفة التحديات التى تواجه مجال ريادة الأعمال فى مصر.

وخلال الحفل تم تكريم غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 نتيجة للدور الفعال الذى يقوم به المشروع فى دعم منظومة ريادة الأعمال فى مصر.