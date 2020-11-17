شكرا لقرائتكم خبر عن مجد المنزلاوي: العائد الاستثمارى في مصر مجزٍ وأعلى من دول كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجد المنزلاوي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العائد الاستثماري في مصر مجزي وأعلى من كثير من الدول الأخرى، بالإضافة إلى أن الضرائب في مصر لازلت اقل من مثيلاتها في دول العالم سواء ضريبة القيمة المضافة أو الدخل أو الضريبة العقارية، مشيراً إلى أن المستثمر يهمه في المقام الأول العائد الاقتصادي من المشروع والثاني هو درجة المخاطر الموجودة في المجتمع الذى سيتثمر فيه.

وأضاف خلال اجتماع شعبة المستثمرين، أن المشروعات لابد أن تكون مبنية على دراسات جدوى دقيقة سواء للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، لافتاً إلى أهمية توفير أراض صناعية للمستثمرين تكفي الاحتياج، مطالبا الهيئة العامة للاستثمار بضرورة وضع استراتيجية وقوائم للمشروعات التى يمكن طرحها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة معتمدة على الحد من الاستيراد

كما طالب بضرورة تفعيل دور الهيئات والجهات التابعة للوزارات المعنية لتنفيذ القوانين والتشريعات التى وضعتها الحكومة للتيسير على المستثمرين.

وعن انخفاض الاستثمارات المباشرة خلال الفترة الماضية، أكد أن الانكماش العالمي الذى حدث خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا سبب رئيسي في هذا التراجع، مؤكدا ضررورة قيام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة بزيادة ضخ استثمارات في السوق المصري، وذلك للحد من الاستيراد.

وأشار إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت باتخاذ العديد من الاجراءات التى من شأنها تسهيل المناخ الاستثماري ، حيث تم ضخ استثمارات في مجال البنية التحتية سواء الطرق أو الكهرباء أو الخدمات، لافتاً إلى أن الحكومة أجرت العديد من التعديلات على القوانين المنظمة للاستثمار، وكذلك سنت قوانين تتلائم م المرحلة الحالية لمساعدة المستثمرين.