الاقتصاد

وزير الطاقة السعودى يرى تعافيا جيدا للطلب على النفط فى الصين والهند

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى، اليوم الثلاثاء، إنه يرى تعافيا جيدا للطلب على النفط في الصين والهند، كما وجه الشكر للإمارات وأنجولا على مستويات التعويض الجيدة.

وأوضح وزير الطاقة السعودى، أنه يجب على أوبك+ الاستعداد للتحرك وفقا لمتطلبات السوق.

 

 

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