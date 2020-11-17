شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 17-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 227.82 ريال سعودى. نزلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إذ وازن تفاؤل السوق إزاء لقاح ثان محتمل لكوفيد-19 ضعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1886.17 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 % إلى 1884.50 دولار. وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:سعر الذهب عيار 24 بنحو 227.82 ريال بما يعادل 60.74 $ سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 بنحو 208.83 ريال بما يعادل 55.68 $ سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بنحو 199.34 ريال بما يعادل 53.15 $ سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 بنحو 170.86 ريال بما يعادل 45.56 $ سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 بنحو 132.89 ريال بما يعادل 35.43 $ سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 بنحو 113.91 ريال بما يعادل 30.37 $ سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب بنحو 7,085 ريال بما يعادل 1,889 $ سعر جنيه الذهب

سعر جنيه الذهب بنحو 1,595 ريال بما يعادل 425.19 $ سعر كيلو الذهب

سعر كيلو الذهب بنحو 227,816 ريال بما يعادل 60,740 $

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.