شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين غرفة القاهرة والبنوك لتقديم خدمات رقمية ومصرفية جديدة للتجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت غرفة القاهرة التجارية مباحثاتها مع البنوك المختلفة للاتفاق على خدمات مصرفية ورقمية جديدة لمنتسبيها، حيث عقد أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة ووليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة اجتماعًا مع ممثلي البنك الأهلي لمناقشة سبل التعاون في تقديم خدمات مصرفية وإلكترونية جديدة للتجار في ظل سعي غرفة القاهرة لتنمية وتطوير القطاعات المختلفة طبقًا لخطة الاتحاد العام للغرف التجارية لتنمية وتطوير الأنشطة بمختلف أنواعها، تماشيًا مع الخطة التطويرية العامة للدولة.

وقال أحمد الوسيمي إن هذا الاجتماع تناول سبل التعاون مع البنك الأهلي في المرحلة القادمة من خلال خدمات عصرية جديدة في ظل تطبيق خطة منظومة التحول الرقمي والشمول المالي بغرفة القاهرة، وهذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات والفعاليات مع الجهات والبنوك المختلفة للوقوف على أفضل وأجود الخدمات لمنتسبي غرفتنا.

وأكّد "الوسيمي" أن العمل على قدم وساق لتطبيق منظومة التطوير والتحول الرقمي من كافة اللجان الفرعية بالغرفة، حيث إن كل لجنة مكلفه باختصاصات معينة تستهدف خدمة منتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤديّ خدمات وتواصل هذه اللجان عملها، والتنسيق مع اللجنة المتخصصة في متابعة أعمال اللجان المختلفة "لجنة التطوير" لرفع كافة هذه الأعمال إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس ابراهيم العربي .

ولفت نائب رئيس غرفة القاهرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد خدمات جديدة ومتنوعة لمنتسبي الغرفة في ظل المجهودات الكبيرة من كافة اللجان كل فيما يخصها مع الجهات المختلفة لتحقيق الهدف الأسمى في النهاية، وهو خدمة تجارنا والتجارة والصناعة واقتصاد بلدنا.