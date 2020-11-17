شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.54%.. وصعود 100 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% رابحاً 46.09 نقطة ليغلق عند مستوى 8572.73 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.68% خاسراً 137.91 نقطة ليصل إلى مستوى 20081.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 551.7 مليون سهم بقيمة 14.1 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.75%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.83%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.68%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.35%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 3.35%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.73%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.72%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.43%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.32%.

وقفز 100 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 9.94%، ثم سهم "صدق" بنسبة 9.93%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 9.92%، فيما تراجع 87 سهماً على رأسها سهم "العمران" بنسبة 5.11%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 4.08%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 3.96%، فيما تصدر سهم "نسيج" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 603.4 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة المراعي، عن قبول مجلس إدارتها استقالة ماجد مازن نوفل من منصب الرئيس التنفيذي للشركة لظروفه الخاصة، حيث يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 17 نوفمبر.

وفي سياق آخر أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي الوطني، بقيمة 93 مليون ريال سعودي.