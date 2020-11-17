ميزانية إيران للعام المقبل تتوقع سعر نفط 40 دولارا للبرميل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في تصريحات نشرها موقع رسمي اليوم الثلاثاء إن ميزانية إيران للعام المقبل قد تستند إلى سعر نفط عند 40 دولارا للبرميل، لكنه أضاف أن هذا الافتراض غير نهائي بعد.

وقال المتحدث "لم تنته الحكومة من مصادر الإيرادات لميزانية العام المقبل حتى الآن... توقعنا الرئيسي في الوقت الراهن هو سعر نفط عند 40 دولارا (للبرميل)".

تبدأ السنة المالية في إيران في 21 مارس.

وانكمشت صادرات إيران النفطية من ما يزيد عن 2.5 مليون برميل يوميا منذ 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ست قوى عالمية في 2015 وأعادت فرض عقوبات كبلت الاقتصاد الإيراني.

وصرح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأنه سيعيد بلده إلى الاتفاق النووي إذا استأنفت إيران التزامها به.