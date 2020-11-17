شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 0.17% بجلسة منتصف الأسبوع مدفوعة بسهم الدار العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحاً 8.26 نقطة ليغلق عند مستوى 4960.13 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 713.968 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 259.8 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 3370 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.79%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.26%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.78%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.28%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 4.06%، فيما تراجعت 12 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.84%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.7%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 195.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.94%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء-بلدكو، عن إجمالي الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال في الربع الثالث من عام 2020، على الرغم من تحقيق الشركة لمجمل أرباح قدرها 2.2 مليون درهم تقريباً في خلال التسعة شهور الأولى لعام 2020، مقارنة بمجمل خسائر قدرة 225 ألف درهم لنفس الفترة من العام السابق، إلا أن الشركة حققت صافي خسائر قدرها 845.1 ألف درهم، مقارنة بصافي خسائر قدرة 32.5 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق، كما أظهرت البيانات المالية للشركة كما هي في 30 سبتمبر 2020 خسائر متراكمة قدرها 133.4 مليون درهم بنسبة 44.47% من رأس المال.