شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة مسقط بجلسة الثلاثاء بعد صعود 5 جلسات متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.07% خاسراً 2.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3641.030 نقطة، بعدما ارتفع 5 جلسات متتالية، وبلغ حجم التداول 10 ملايين سهم بقيمة 2.8 مليون ريال عبر تنفيذ 335 صفقة لعدد 39 سهماً.

وارتفعت 4 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.78%، ثم سهم، ثم سهم "بنك ظفار" بنسبة 1.92%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 0.64%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 2.52%، ثم سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 2.50%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 2.11%، فيما تصدر سهم "المطاحن العمانية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 737.9 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار، عن اعتماد مجلس إدارة الشركة تعيين المهندس نواف بن أقتاب البلوشي، لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة، وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر عام 2020، وهو حاصل على مؤهلات علمية وخبرات عملية واسعة في مجال إدارة المشاريع الهندسية.