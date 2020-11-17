شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات اليوم الثانى للمنتدى الإقليمي حول "الاندماج في أوقات الأزمات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات المنتدى الإقليمي حول "مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ في أوقات الأزمات" لليوم الثاني على التوالي، ,الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري برئاسة إبراهيم السجيني، ويقود خلاله أجهزة المنافسة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تعقدها شبكة المنافسة الدولية (ICN)، بالتنسيق مع المجلس الإداري لحماية الاقتصاد بالبرازيل (CADE) باعتباره المسئول عن هذا المشروع العالمي.

ومن المقرر أن يحاضر اليوم، الثلاثاء، كلٌّ من البروفيسور إيوانيس كوكوريس – رئيس قسم قانون المنافسة والاقتصاد بمركز دراسات القانون التجاري بجامعة كوين ماري في لندن ببريطانيا، وإلكسندر ستراتاكيس – الخبير في مجال المنافسة بالمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص، والذي قام بتمثيل العملاء أمام جهات المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية وأجهزة المنافسة الأخرى في جميع أنحاء العالم؛ وكيرياكوس فونتوكاكوس – المتخصص في قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والمدير الإقليمي لمجموعة المنافسة والتنظيم والتجارة لدول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا EMEA؛ وعلي ماك جريجور – مساعد أول في فريق التنظيم والمنافسة والتنظيم والتجارة في مكتب هربرت سميث فريهيلز Herbert Smith Freehills بلندن، والخبير في قانون المنافسة بالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خاصة في مجال مراقبة عمليات الاندماج وإساءة استغلال الوضع المسيطر ومنع الاحتكار والتوزيع والاتفاقيات التجارية الأخرى.

كما تشهد فعاليات اليوم الثاني، إلقاء الممثلين عن أجهزة المنافسة بدول: المملكة العربية السعودية، وتونس، والبحرين، والمغرب، كلمتهم ومشاركة الحاضرين تجارب تلك الدول في مجال مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ، والتحديات التي تواجه تلك الدول في هذا المجال، وأبرز المقترحات. كما يدور النقاش حول التعامل مع الزيادة المحتملة في عمليات الاستحواذ داخل الأسواق التي تنطوي على أعمال الشركات التجارية المتعثرة ماليًّا، وتبادل الخبرات الخاصة بتطوير الأدوات والإجراءات المثلى لفرض معالجات فعَّالة في أوقات الأزمات، خاصة في ظل أزمة كورونا COVID-19، وفرص التعاون بين جهات حماية المنافسة والجهات الحكومية الأخرى المسئولة عن القطاعات المختلفة، على أن تنتهي فعاليات المنتدى بصياغة النتائج من أجل مشاركتها مع باقي أعضاء مجموعة عمل الاندماج العالمية بشبكة المنافسة الدولية ICN في التقرير العالمي.

ويمكن متابعة البث المباشر للحدث من خلال الرابط التالي

https://www.facebook.com/EgyptianCompetitionAuthorityECA